"Лапки болят и трескаются": хозяева собак рассказали, как животные переносят межсезонье

Фото: Фролов Михаил

В Томске к середине ноября снежное полотно еще не установилось. По сравнению с прошлым годом, в это время многие лыжники уже обкатывали трассы в городе и Томской области. Однако в 2022 году ноябрь ознаменовал себя как слякотный, грязный и ветреный месяц. Корреспондент "КП-Томск" поговорил с владельцами собак и выяснил, как животные переносят межсезонье и влияют ли на их самочувствие дорожные реагенты.

Лапки болят и трескаются

Владельцы собак различных пород и размеров жалуются, что собаки испытывают дискомфорт в межсезонье и зимой, когда дорогу посыпают специальными песко-соляными смесями. Лапы животных не защищены, поэтому все реагенты попадают напрямую на кожу животного.

Фото: Алёна Мищенко

Внимательные заводчики отмечают, что в промежуток с ноября по апрель у питомцев лопаются подушечки лап, появляются трещины, иногда даже проявляется аллергия. Больше всего страдают небольшие собаки пород Чихуа-хуа, мопс, пинчер - те виды животных, которые чаще всего подвержены кожным заболеваниям и аллергиям.

Надевать тапочки и обрабатывать воском

В межсезонье, когда на дорогах снежная "каша" и не совсем понятно, уляжется ли снег в скором времени, зооволонтеры рекомендуют надевать животным тапочки. Конечно, не каждый питомец будет рад такому нововведению, однако непромокаемая обувь защитит подушечки лап от смеси вредных веществ, находящихся на асфальте.

Фото: Оберемченко Николай

Такие тапочки будут полезны и в зимнее время, но для тех собак, кто на дух не переносит лишнюю одежду, можно выбрать щадящий метод. В любом зоомагазине или отделе продают специальный воск или крем. Его наносят на чистые лапы животного перед прогулкой, а когда возвращаются домой - смывают теплой проточной водой. Образуемая специальным воском оболочка не дает химикатам попасть на кожу животного.

После того, как прогулка завершилась и воск смыли, лапы можно обработать жирным кремом. Однако в этом случае лучше проконсультироваться с врачом.

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