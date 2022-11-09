Томичам на заметку: Власти рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году

Томские семьи смогут получить по материнскому капиталу до 780 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувший вторник, 8 ноября, в Кремле в режиме видеосвязи состоялось совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми. В ходе совещания министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, какие социальные выплаты в России будут увеличены в 2023 году.

Проиндексированы будут не только федеральные, но и региональные выплаты: ряд социальных мер поддержки привязывается к величине прожиточного минимума. В Томской области это ежемесячная выплата на первого ребенка для матерей и отцов-одиночек, ежемесячная выплата на второго ребенка и выплата многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Сейчас эти выплаты составляют от 13,4 до 14,8 тысячи рублей.

Об увеличении других мер поддержки региональные власти сообщат отдельно.

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Размер выплаты планируется проиндексировать на величину инфляции за 2022 год. В 2023 году размер маткапитала на первого ребёнка, который стали выплачивать с 2020-го, составит почти 590 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребёнка вырастет до почти 780 тысяч рублей.

Кроме того, в Томской области дополнительно предоставляется региональный материнский капитал семьям, в которых родился третий или четвертый ребенок. Его размер — 100 тысяч рублей.

С 1 января 2023 года семь действующих выплат семьям с детьми будут заменены единой комплексной выплатой. Новая выплата будет действовать с момента рождения ребенка до наступления 17-летия.

Получить выплату по единому пособию можно будет единственным заявлением, поданным в электронном виде. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в среднем размер такого пособия будет составлять 13 900 рублей. Выплачивать пособие будут через Социальный фонд из средств федерального и регионального бюджетов.

Вырастут социальные выплаты, привязанные к размеру прожиточного минимума. Это пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, социальные доплаты к пенсиям — как федеральные, так и региональные, а также детские пособия. Суммарный рост пособий за 2022 год с учетом июньской индексации на 13,6%.

Ежемесячную помощь беременным женщинам с 1 января 2023 года дифференцируют в зависимости от доходов семьи. Размер помощи будет составлять 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума. На настоящий момент установлен единый размер пособия — 50% прожиточного минимума.

Наконец, увеличат с 1 февраля 2023 года размер ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям граждан. Индексация выплат произойдет на величину инфляции за 2022 год.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что в связи с введением единого пособия так называемый "детский" бюджет (средства на вопросы социальной защиты материнства и детства) в 2023 году вырастет более чем на треть — до 2,7 триллиона рублей. Из них на единое пособие предусмотрены 1 триллион 691 миллиард рублей, в том числе в федеральном бюджете — 1 триллион 430 миллиардов.

Заявления на пособия можно подать в ближайшем МФЦ или на портале "Госуслуги".

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