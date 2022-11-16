Томичам рассказали о правилах подбора нескользящей обуви зимой

После того, как стало известно о похолодании, жители задумались о покупке нескользящей обуви Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 16 ноября, в среду, улицы превратились в настоящие бассейны со льдом - снег идет, но тут же растаивает. После того, как стало известно, что к пятнице в городе температура воздуха опустится до -16 градусов, многие жители города задумались о покупке нескользящей обуви.

Журналисты "АиФ-Томск" собрали актуальные советы по выбору обуви, которая точно не подведет на льду и не даст поскользнуться.

ТЭП - термоэластопласт чаще всего производители используют при изготовлении обуви. Этот материал обладает хорошим сцеплением с грунтом, к тому же он прочный и морозоустойчивый.

Также рекомендуют отдавать предпочтение обуви с глубоким протектором, чтобы нога устойчиво стояла на земле и не "уезжала".

Резиновая подошва также морозостойкая и нескользкая, но настоящую и качественную резину очень сложно найти.

Однако не рекомендуют покупать ботинки с подошвой из полиуретана - ПУ. Такую обувь лучше использовать в летнее время, зимой подошва будет сколькой и неустойчивой.

Читайте также: Уборочные службы Томска работают в режиме повышенной готовности

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.