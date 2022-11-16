Уборочные службы Томска работают в режиме повышенной готовности

Дневная смена пескоразбрасывателей продлена на 4 часа Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о пролонгированных сроках работы уборочных служб города из-за предстоящего гололеда на этой неделе. Дневная смена машин, обрабатывающих улицу песком, продлена на четыре часа.

"Так, дневная смена пескоразбрасывателей продлена на 4 часа, они будут дежурить до 22.00 на определенных точках городских дорог. При снегопаде разметающая техника сразу начнет свою работу на томских улицах", - сообщает мэрия.

Напомним, в Томске 15 и 16 ноября действует штормовое предупреждение, томичам рекомендуют отнестись к этому вопросу ответственно и быть аккуратными на дороге и пешеходных тротуарах. Кроме того, ожидается снег с дождем, порывы ветра 15-18 м/с, гололедица.

Также жильцы города отнеслись с опаской к предстоящему резкому похолоданию и "катку", который вероятно появится на улицах Томска с 18 ноября, пятницы.

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