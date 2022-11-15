К выходным в Томск придут морозы до -16 градусов

Фото: Из архива Алёны Голевой

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о понижении температуры к выходным. В пятницу, 18 ноября, в Томске будет до -12 днем и -14...-16 ночью и небольшой снег.

По северу Томской области в пятницу днем ожидается -17...-22 и -25...-30 ночью.

Отмечается, что в Томске и по области ветер будет западный, порывы составят до 12 метров/секунду.

Напомним, в Томске 15 ноября прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер

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