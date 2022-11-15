Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 10:46

В микрорайоне Радонежский в Томске поймали агрессивную собаку

Она попала в ловушку отловщиков
Кирилл Колемасов
Вокруг самки концентрировались агрессивные кобели.

Вокруг самки концентрировались агрессивные кобели.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба мэрии Томска со ссылкой на подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства сообщает, что в мкр. Радонежском поймали самку собаки, вокруг которой концентрировались агрессивные кобели.

"Сейчас она доставлена в пункт передержки. Собака будет стерилизована и, в случае проявления агрессии, оставлена в приюте. Сегодня специалисты службы отлова продолжают работу – объезжают район для поиска бродячих животных", - говорится в сообщении.

Руководитель компании отлова Алена Можейко рассказала, что собаки уходят в места где они плодятся и кормятся. Одно из мест находится на территории промзоны на ул. Нижне-Луговой, туда сотрудников отлова не пускают.

Читайте также: В Ленинском районе Томска начали отлов напавших на ребенка собак