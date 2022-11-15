В микрорайоне Радонежский в Томске поймали агрессивную собаку

Вокруг самки концентрировались агрессивные кобели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба мэрии Томска со ссылкой на подрядчика департамента дорожной деятельности и благоустройства сообщает, что в мкр. Радонежском поймали самку собаки, вокруг которой концентрировались агрессивные кобели.

"Сейчас она доставлена в пункт передержки. Собака будет стерилизована и, в случае проявления агрессии, оставлена в приюте. Сегодня специалисты службы отлова продолжают работу – объезжают район для поиска бродячих животных", - говорится в сообщении.

Руководитель компании отлова Алена Можейко рассказала, что собаки уходят в места где они плодятся и кормятся. Одно из мест находится на территории промзоны на ул. Нижне-Луговой, туда сотрудников отлова не пускают.

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