Томская область вошла в тройку лидеров в Сибири по урожайности зерновых. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Аграрии Томской области подвели итоги уборочной кампании. По урожайности зерновых Томская область заняла третье место среди регионов Сибирского федерального округа, сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на Минсельхоз.

Об итогах кампании на аппаратном совещании губернатора Томской области сообщил замгубернатора по агропромышленной политике Андрей Кнорр.

Уточняется, что урожайность зерновых в Томской области составила 30,1 центнера с гектара, что в СФО уступает лишь показателям Красноярского края (34,2 ц/га) и Кемеровской области (32,1 ц/га).

По урожайности овощей Томская область сохранила второе место, уступив только Новосибирской, а по урожайности картофеля — третье после Омской области и Кемеровской области.

Из-за непогоды томские аграрии не успели убрать около 6 тыс. га зерновых и 1,5 тыс. га технических культур. Тем не менее, по валовому сбору зерна установлен новый рекорд — в 2022 году наполочено 504,8 тыс. тонн.

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