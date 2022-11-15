В Томске 15 ноября прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске во вторник, 15 ноября, ожидается облачная погода, пройдут умеренные осадки в виде снега с дождем, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура воздуха в облцентре установится на отметке выше нуля — от 1 до 3 градусов тепла. Ветер южный 4-9 м/с с порывами до 16 м/с.

В Томской области также выпадут осадки в виде снега с дождем, местами сильные. В отдельных районах туманы, гололедица, отложения мокрого снега.

Дневная температура по области -2...+3°C, местами до -7 °C. Ветер южный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, с порывами 15-18 м/с.

Напомним, на 15-16 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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