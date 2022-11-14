Надземные переходы в Томске на Пушкина и Мира купила новосибирская фирма. Фото: Кирилл Колемасов

ООО "София", расположенное в Новосибирске, приобрело на торгах пять заброшенных надземных переходов на проспекте Мира и Пушкинской развязке в Томске. Ранее переходами владело обанкротившееся АО "Сибмост", следует из документации об итогах торгов на сайте ВЭТП.

Начальная цена лотов на торгах составляла от 597 до 704 тысяч рублей, общая стоимость пяти объектов — 3 264 713 рублей 26 копеек. ООО "София" выкупила переходы за 1 649 505 рублей, по цене от 301 до 354 тыс. рублей. Компания являлась единственным участником торгов в каждом из случаев.

Напомним, АО "Сибмост" признали банкротом в 2020 году. Надземные переходы построили в 2012 году вместе с Пушкинской развязкой, но не ввели в эксплуатацию, так как по проекту планировалось сделать их подземными.

В связи с банкротством фирмы переходы по адресам ул. Пушкина, 63 ст. 1, 48а, 57а, 37, а также проспект Мира, 19а выставили на торги. Их состояние оценивается как неудовлетворительное.

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