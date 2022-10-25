В Томске продают наземные переходы на проспекте Мира и улице Пушкина

Фото: Кирилл Колемасов

Томские наземные переходы на проспекте Мира и улице Пушкина были выставлены на торги. Начальная цен варьируется от 477 до 563 тысячи рублей. Такая информация следует с электронной площадки, где размещены лоты АО "Сибмост".

Напомним, что переходы были построены в 2012 году компанией АО "Сибмост", но в эксплуатацию их так и не ввели. Два года назад акционерное общество было признано банкротом, поэтому наземные переходы должны были выставиться на торги.

Сейчас объекты находятся на аукционе. Текущая цена перехода на улице Пушкина, 37 составляет 477 тысяч рублей, переход на ул. Пушкина, 63 - 508 тысяч рублей, на ул. Пушкина, 57а - 551 тысяча рублей, а на ул. Пушкина, 48а - 563 тысячи рублей.

Наземный переход расположенный на проспекте Мира, 19а продается за 510 тысяч рублей.

Стоит отметить, что если наземные переходы не будут куплены на торгах и их не демонтирует "Сибмост", то переходы передадут местным органам.