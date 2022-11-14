На замену труб с синегнойной палочкой в школах Стрежевого нужно 4 млн рублей. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"

Замена водопроводных труб в двух школах Стрежевого в Томской области, где ранее обнаружили синегнойную палочку, обойдется городскому бюджету в 4,092 млн рублей. Такую стоимость назвал в своем Telegram-канале мэр города Валерий Дениченко.

Напомним, о концентрации опасной бактерии в воде 6-й и 8-й школ Стрежевого стало известно 9 ноября. Школы были переведены на дистанционную форму обучения, так как городские власти приняли решение полностью заменить водоснабжение.

По словам Валерия Дениченко, замена внешних сетей обойдется городскому бюджету в 1,8 миллиона рублей, сетей в 6-й школе — в 1,7 миллиона рублей, в 8-й школе — чуть дороже полумиллиона.

"Ищем пути удешевления", — добавил мэр.

Ранее Дениченко сообщил, что родители обучающихся в 6-й школе проголосовали за сохранение дистанта до конца ремонта труб, у них также есть возможность перевести детей в другую школу. По словам директора "СТЭС" Валерия Асмоловского, замена труб может занять около полутора месяцев.

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