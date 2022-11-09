В системе водоснабжения двух школ Стрежевого обнаружена синегнойная палочка

Учеников перевели на дистанционный режим обучения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ученики школ №6 и №8 в Стрежевом переведены на дистанционный режим обучения, сообщил мэр города Валерий Дениченко у себя в Telegram-канале. Это связано с обнаружением синегнойной палочки в системе водоснабжения учреждений.

"Ранее взятые пробы показывали её незначительное наличие. Мы трижды полностью промывали систему водоснабжения школ. Это давало результат, но только временный", - сообщил градоначальник.

В связи с этим принято решение перевести учеников школ на дистанционный режим обучения. Как рассказал Дениченко, в школе планируют поменять систему водоснабжения на пластиковые трубы и заменить все смесители и остальную сантехнику.

Мэр предположил, что появление синегнойной палочки в системе водоснабжения могло возникнуть при замене теплоузла в конце прошлого года. В других учреждениях города, сообщил мэр, бактерия не обнаружена.

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