Долг жителей Томска за отопление и горячую воду составил почти 2 млрд рублей

Долг населения за тепловые ресурсы составляет 1,3 млрд рублей. Фото: Кирилл Колемасов

Население и предприятия Томска задолжали за горячую воду и отопление 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба АО "ТомскРТС". Это соразмерно бюджету двух ремонтных кампаний на тепловых сетях города.

Как рассказал главный инженер теплоснабжающей организации Владимир Бондарюк, задолженность такого размера не дает возможности наращивать темпы замены тепловых сетей.

"Учитывая серьёзный износ системы теплоснабжения Томска и необходимость увеличения объёма перекладки тепловых сетей, своевременность оплаты за потребленные услуги очень важна", - подчеркнул Бондарюк.

На 1 ноября 2022 года долг населения за тепловые ресурсы составляет 1,3 млрд рублей – это на 80 млн меньше, чем в прошлом году.

Компания предоставляет рассрочку для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В декабре будет проведена акция, которая спишет пени в обмен на погашение долгов.

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