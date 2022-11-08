В Томске после реставрации открылся мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД"

Музей открылся после масштабной реконструкции. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске состоялось открытие мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД". Он был на реконструкции с января 2022 года. На открытии приехал председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Мероприятие началось с возложения цветов к Камню скорби. Фото: Кирилл Колемасов

Мероприятие началось с возложения цветов к Камню скорби в сквере Памяти жертв политических репрессий. Во время торжественного открытия председатель совета при президенте поздравил коллег с открытием модернизированного музея.

«Сила народа в том, чтобы помнить о тяжелых временах. Многие говорят, зачем мы оставляем эту память. Затем, чтобы быть сильней», - заявил Фадеев.

После открытия посетителей пригласили исследовать музей. Фото: Кирилл Колемасов

Как рассказал старший научный сотрудник музея "Следственная тюрьма НКВД" Василий Ханевич, экспозиция пополнилась новыми экспонатами, которые ранее не удавалось показать широкой публике. Посетители могут узнать историю экспонатов через специальные аудиогиды, а также взаимодействовать с выставленными предметами.

На экспозиции представили экспонаты, которые ранее не были доступны посетителям. Фото: Кирилл Колемасов

Для удобства оборудован гардероб, зона приема посетителей и впервые для музеев Томска появилась возможность посещения учреждения инвалидами-колясочниками, заявил Ханевич. Для этого установили специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Экспозиция стала более интерактивной. Фото: Кирилл Колемасов

В будущем на территории музея запланированы дополнительные мероприятия, которые будут связаны не только с темой репрессий. В ноябре пройдут два мастер-класса на тему "Как сохранять память о прошлом?", а на декабрь запланированы уроки памяти, лекции и показы фильмов.