Архитекторы ТГАСУ разработают концепцию благоустройства университетского озера в Томске

Сейчас над проектом работают архитекторы, урбанисты, дизайнеры и экологи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты разрабатывают концепцию благоустройства университетского озера в Томске, сообщает пресс-служба ТГАСУ. Сейчас над проектом работают архитекторы, урбанисты, дизайнеры и экологи.

В планах стоит разбить территорию на несколько зон. Входную обустроят со стороны Московского тракта, рекреационную (спуск с горы и родники) и зону познавательной активности.

"Отмечается также, что из-за кадастрового вопроса, концепция благоустройства, с одной стороны, должна быть единой, а с другой – в ней нужно точно обозначить «зоны ответственности» университета и города", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что обустройством университетского озера в Томске совместно займутся ВУЗы и город.

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