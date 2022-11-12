Мэрия Томска потратит 7,3 млн рублей на ремонт и замену новогодней иллюминации

Еще два аукциона, размещенных на сайте, подразумевают установку,украшение и демонтаж в конце сезона подрядчиком новогодних елей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ремонт и замену новогодней иллюминации в Томске потратят 7,3 млн рублей. Соответствующий аукцион был опубликован мэрией Томска на сайте госзакупок.

На улицах города подрядчику необходимо будет установить 96 консолей "Снежинка" и Звезда". Их разместят от пр. Ленина до пер. 1905 года, пл. Ленина, на Набережной р. Томи, ул. Пушкина, Богашевском тракте.

Появятся на улицах города и перетяги (12 штук), 15-метровые гирлянды "Ретро" (6 штук). Подрядчику необходимо будет отремонтировать 6 светодиодных "Фонтанов".

Срок окончания заявок на аукцион – 17 ноября.

Еще два аукциона, размещенных на сайте, подразумевают установку,украшение и демонтаж в конце сезона подрядчиком новогодних елей. Искусственные деревья должны установить на Интернационалистов, 12 (Лицей №7), пр. Ленина 217 (ТЦ Мегаполис), ул. Айвазовского, 31 (мкр. Спичфабрики "Сибирь), в парке отдыха "Белое Озеро",. На последних двух адресах смонтируют и новогоднюю иллюминацию.

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