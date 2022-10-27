Благоустройством Университетского озера в Томске займутся вузы и город. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске разработана дорожная карта благоустройства территории рядом с Университетским озером на Московском тракте до 3 квартала 2024 года. Проектом совместно займутся ТГУ, ТГАСУ, Центр развития городской среды и городские власти, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

По плану развития территории землю вокруг озера поделят на функциональные зоны: для проведения мероприятий, для отдыха и для познавательной активности.

"В ближайшее время мы представим предложенную университетами концепцию губернатору Томской области и подготовим ее для включения во всероссийское голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов, которые будут реализованы по программе «Формирование комфортной городской среды»", — поделился и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Согласно дорожной карте, ТГУ совместно с мэрией Томска подготовит актуальный ортофотоплан территории, топографическую, подеревную и геодезическую съемку, ТГАСУ и Центр развития городской среды разработают дизайн-проект территории и организуют его общественное обсуждение. Затем будет разработано техзадание на проектно-сметную документацию, утвержден дизайн-проект и план работ на 2023-2024 годы.

Средства на проект благоустройства Университетского озера вузы и местные власти выделят из собственных бюджетов, а также привлекут сторонних инвесторов.

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