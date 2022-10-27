Жительнице Томска удалили 6-килограммовую опухоль из брюшной полости

Операция продлилась два часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Команда томского онкодиспансера удалила у 77-летней женщины раковую опухоль более 6 килограмм, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

"Женщина обратилась в онкодиспансер с жалобами на дискомфорт в животе, при этом ранее визит в больницу откладывала. На момент обращения женщины к нашим медикам внушительная часть брюшной полости была заполнена злокачественным новообразованием", - говорится в сообщении.

Во время двухчасовой операции удалось успешно удалить опухоль и сохранить жизненно важные органы.

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