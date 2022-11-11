На улице Суворова в Томске перекрыли одну полосу для движения из-за ремонтных работ

Фото: предоставлено очевидцем.

На ул. Суворова ограничил проезд по одной полосе, сообщают очевидцы "КП-Томск". На дороге выставили бетонные блоки, участок огородили лентой и установили временные дорожные знаки.

Ранее мы рассказывали, что мэрия сообщила об изменении движения автобусов №20 и №150 со 2 по 30 ноября на время ремонтных работ. Но со 2 ноября этого не произошло. Ориентировочное начало работ перенесли на 7-8 ноября.

В "Томскводоканале" сообщили со вчерашнего дня начались подготовительные работы перед ремонтом распределительных камер на участке водовода по ул. Суворова от ул. И. Черных до ул. Лазо.

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