В Томске на улице Суворова автобусы №510 и №20 ездят по прежней схеме

Фото: Алёна Мищенко

В Томске по улице Суворова автобусы №20 и №510 продолжают ездить по прежней схеме, порядок их движения изменится только с началом ремонтных работ. Корреспондент "АиФ-Томск" побывал на месте и пообщался с местными жителями.

Ранее "КП-Томск" писала, что появилась информация о смене схемы движения автобусов №20 и №510 со 2 по 30 ноября из-за ремонтных работ "Томскводоканала". Однако 2 ноября указанные номера автобусов не поменяли схему.

В "Томскводоканале" сообщили, что 7-8 ноября начнутся ремонтные работы, в этот период на одной полосе по улице Суворова планируют перекрыть часть дороги бетонными блоками и изменить схему движения автобусов.

Фото: Алёна Мищенко

Среди жителей, которые живут поблизости и вынуждены пользоваться общественным транспортном, возникла путаница. Не все были осведомлены о том, что на Суворова перекроют полосу и в какой период не будут ходить автобусы двух номеров.

«Я каждый раз прихожу на остановку школа №43 со стороны Суворова, так как она ближе к моему дому, и не знаю придет мой автобус или надо идти в сторону Новосибирской. В новостях писали, что 2 ноября изменится маршрут. Но автобусы продолжают ездить. Хотелось бы определенности», – рассказал Валентин журналисту "АиФ-Томск".

Фото: Алёна Мищенко

Представитель «Томскводокнала» сообщила журналисту «АиФ-Томск», что сейчас продолжаются подготовительные работы на улице Ивана Черных/Беринга. В четверг, 10 ноября, подготовительные работы начнутся на улице Суворова.

«Томкводоканал» планирует выполнять ремонт распределительных камер на участке водовода на Суворова от Ивана Черных до Сергея Лазо.

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