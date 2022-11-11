На выезде из Томска в ДТП с бетономешалкой погибли два человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Вечером 10 октября на трассе Томск-Мариинск столкнулись легковой автомобиль Toyota и бетономешалка, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия", — сообщили в УМВД, уточнив, что второй пассажир "Тойоты" получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Добавляется, что авария произошла около 17.20 по местному времени на третьем километре трассы. В этом районе располагается съезд на пригородные села Малая Михайловка и Корнилово.

Обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцев просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 4 этаж, кабинет 404, или по телефонам 794-715, 794-719.

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