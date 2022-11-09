Владимир Мазур открыл первый в Томской области частный IT-парк

Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Губернатор Томской области сегодня, 9 ноября открыл первый в регионе частный IT-парк "Герцен", сообщает пресс-служба областной администрации. Учреждение объединило в себе научно-образовательный комплекс, инновационную сферу и высокотехнологичное производство.

Владимир Мазур рассказал о встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым и руководителями корпорации "Роскосмос".

"С президентом РАН и руководством «Роскосмоса» мы обсуждали взаимодействие научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики для решения одной из главных задач страны – достижения технологического суверенитета. Именно эту задачу будут решать резиденты нового томского технопарка", - подчеркнул губернатор.

В IT-парке уже предусмотрены 300 новых высокопроизводительных рабочих мест. Губернатор изучил производство томской научно-производственной фирмы "Микран" и лабораторию систем технологической связи, запущенный ТУСУРом. Внутри предусмотрены места для лекций, коворкинга, отдыха и не только.

От идеи до запуска пространства у компании ушло более пяти лет, рассказал директор "СТК" Андрей Савин Владимиру Мазуру. Уже сейчас есть план по расширению IT-парка и строительства его второй очереди. Здания, по заявлению Савина, будут созданы в едином стиле и впишутся в существующий квартал.