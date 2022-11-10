В Томске на подъезде к Новому мосту столкнулись автомобиль Hyundai и бетономешалка. Фото: "Регион-70 Томск"

В Томске утром 10 ноября произошло серьезное ДТП на улице Мостовой, в районе Нового моста в Ленинском районе города. Фото и видео очевидцев с места происшествия опубликовал паблик "Регион-70 Томск".

На кадрах с места аварии видно, что столкнулись Hyundai Elantra и бетономешалка на базе малотоннажного грузовика. От лобового удара смялась правая сторона Hyundai, грузовик отбросило на обочину.

Информации о пострадавших на настоящий момент нет.

Напомним, в Томске установилась температура ниже нуля, Гидрометцентр предупреждает водителей о гололеде на дорогах.

Читайте также: В Томской области 10 ноября перекроют автодорогу Первомайское — Белый Яр

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.