В Томске 10 ноября будет околонулевая температура и пасмурно Фото: Ксения Высотина

В Томске днем, 10 ноября, синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег, температура воздуха составит от -1 до +1 градуса Цельсия, сообщает гидрометцентр региона.

В Томской области в четверг также будет пасмурно, местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха — от -4°C до +1°C.

Ветер на территории региона и облцентра юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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