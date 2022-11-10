В Томской области 10 ноября перекроют автодорогу Первомайское — Белый Яр. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Верхнекетском районе Томской области в четверг, 10 ноября, будет перекрыто движение по автодороге Первомайское — Белый Яр в районе железнодорожного переезда, сообщает пресс-служба областной администрации.

"С 13 до 17 часов железнодорожный переезд на 188-м километре автомобильной дороги Первомайское — Белый Яр (рабочий поселок Белый Яр, ул. Вокзальная, 101) будет закрыт для движения автотранспорта", — говорится в сообщении властей.

Уточняется, что причина перекрытия — работы специалистов ОАО "РЖД" по замене рельсового настила на переезде.

Движение транспорта планируется возобновить сразу после завершения работ. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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