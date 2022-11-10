В Томской области возле Черной речки увидели небольшую косулю

Фото: Я из Томска

В четверг, 10 ноября, в Telegram-канале "Я из Томска" очевидцы опубликовали видео, на котором видно как бежит небольшое животное, похожее на косулю.

"Какая прелесть в Чёрной речке!", - пишет очевидец.

На кадрах видно, как животное резво бежит по встречной полосе. Согласно словам автора, косулю заметили на трассе возле Черной речки.

Ранее "КП-Томск" писала, что за косулей в Томской области сохранили место в Красной книге. Также есть вероятность, что животное может стать символом красоты природы региона.

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