Экологи отстояли место сибирской косули в Красной книге Томской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Природоохранные организации и ученые ТГУ убедили Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области не исключать Косулю сибирскую из Красной книги региона, сообщила во вторник пресс-служба ОГПУ "Облкомприрода".

По оценке департамента, численность косули на территории области составляет 5176 особей. При исключении ее из Красной книги была бы установлена квота на добычу животных в размере 371 особи.

Ученые и специалисты природоохраны отметили необоснованность такой оценки в связи со случаями массового браконьерства и малоснежными зимами, которые привлекли косулю в Томскую область - северный край ареала обитания вида.

"Были засвидетельствованы неоднократные случаи, когда косулю догоняли на снегоходах, и убивали битами. Добыча краснокнижного вида регламентируется Уголовным кодексом РФ, что и способствовало сохранению и увеличению численности данного вида", — подчеркнул эколог Александр Адам.

В ходе прений Комиссию по редким видам удалось убедить проголосовать в пользу сохранения за Косулей сибирской места в Красной книге Томской области.

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