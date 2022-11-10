В Томске заработал бот для туризма по городу

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томска сообщает о запуске телефонного бота "Ефим, куда пойдем?" С его помощью жители города или туристы смогут познакомиться с томскими окрестностями, открыть новые места и увидеть красоты, на которые раньше не обращали внимания.

"Подключиться к боту и узнать больше о проекте можно по ссылке: http://efim.tpu.ru. Пользователи бота смогут не просто гулять по городу, но и узнавать занимательные факты о необычных локациях и зданиях", - говорится в сообщении.

Туристического бота составляли в том числе томские краеведы и курсоводы, которые внесли в бота необычные и непривычные места, достопримечательности и факты о Томске.

"Ефим, куда пойдем?" - проект Томского политехнического университета, выполненный при поддержке программы «Родные музеи» компании «Газпром нефть».

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