СК Томской области завел уголовное дело по факту гибели рабочего на Коммунальном мосту

Фото: СУ СК по Томской области

Пресс-служба СУ СК по Томской области сообщает о заведении уголовного дела по факту падения и гибели мужчины с Коммунального моста в Томске. Следственные действия продолжаются.

"По результатам проверки, проведенной по факту гибели работника коммерческой организации при падении с Коммунального моста во время производства работ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает пресс-служба.

Ранее "КП-Томск" писала, что 25 октября стало известно о падении рабочего, который находился на Коммунальном мосту. Мужчина упал на бетонные плиты с шестиметровой высоты и скончался от полученных травм.

СУ СК по факту гибели мужчины добавляет, что он работал без специального страховочного троса. Было нарушено требование охраны труда, а также правила безопасности при ведении строительных работ и работ на высоте. В результате работ демонтировалась гамма, и рабочий упал вниз без какой-либо защиты.

Заведено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", расследование продолжается.

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