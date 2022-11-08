На Иркутском тракте в Томске погиб пешеход. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске около 6.40 8 ноября на Иркутском тракте, 85 насмерть сбили человека. В аварии участвовал автомобиль "Лада Ларгус" под управлением мужчины 1956 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России.

Уточняется, что пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне видимости подземного перехода. На его одежде не было световозвращающих элементов.

"В результате происшествия мужчина-пешеход 1959 года рождения скончался на месте", — добавили в УМВД.

Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79. 4 этаж, кабинет 404, или по телефону 8(3822)794-715, 794-719.

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