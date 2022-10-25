С Коммунального моста Томска упал рабочий

Мужчина скончался на месте. Фото: СК РФ по Томской области

В Томске с Коммунального моста упал рабочий. Мужчина разбился насмерть, сообщает пресс-служба следственного комитета по Томкой области.

"Следственными органами СК России по Томской области проводится проверка по факту гибели работника коммерческой организации при выполнении работ на коммунальном мосту", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что происшествие произошло сегодня, 25 октября. 31-летний мужчина, который работал в коммерческой организации упал с высоты 6 метров на бетонные плиты. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На данный момент следователи выясняют детали произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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