Под Колпашево в Томской области погиб человек в смертельном ДТП с КАМАЗом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На трассе Томск - Колпашево в Томской области 5 ноября произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа. Информация о ДТП опубликована районной администрацией в оперативной сводке ЕДДС.

По предварительной информации, около 20.27 на 267 км трассы Томск - Колпашево водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ.

"В результате столкновения погиб водитель автомобиля Лада Веста, водителю КАМАЗа оказана помощь на месте", — сообщается в сводке.

Напомним, что в Томской области устанавливается снежный покров, местами на дорогах гололедица. Водителям рекомендуется переобуть свои авто в зимние шины.

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