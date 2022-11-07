На второй неделе ноября в Томске будет постепенно холодать

На второй неделе поября в Томске будет постепенно холодать Фото: Ксения Высотина

На первой неделе ноября в Томске выпал снег. Начальник центра метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина сообщила "АиФ-Томск", что снежный покров уже не растает до весны.

По словам Рюхтиной, к концу недели в городе ожидается похолодание до -6 градусов.

"Температурный фон на этой неделе будет ночью отрицательный от -4 до -6 градусов, дневные температуры от -2 градусов", — заявила метеоролог.

Добавляется, что на выходных ночью возможны заморозки до -10 градусов, дневная температура составит от -4 до -6 градусов.

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