В Томске росгвардейцы помогли вернуть домой 71-летнего мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экипаж Росгвардии в Томске помог вернуть домой 71-летнего томича, который не ориентировался на местности из-за имеющегося заболевания, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области.

Пенсионер вышел из дома в субботу, 5 ноября. 6 ноября его искали родственники мужчины и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Вечером в воскресенье экипажу поступила информация, что на улице Вершинина встретили пожилого мужчину, который не знает, кто он и где он находится. Росгвардейцы прибыли по адресу и установили его личность по квитанции на получение пенсии, которая была у него с собой.

Росгвардейцы отвезли пенсионера в территориальный отдел полиции, где вскоре его забрали близкие.

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