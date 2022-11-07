Следственный комитет проведет проверку по факту обнаружения в Томске тела 90-летней женщины

Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту обнаружения тела 90-летней жительницы Томска, которая числилась без вести пропавшей с 28 октября, сообщила пресс-служба СК в понедельник.

Напомним, пропавшую пенсионерку больше недели искали полиция, волонтеры "ЛизаАлерт" и добровольцы. Тело женщины нашли 6 ноября.

"В Советском районе города Томска в районе лыжной базы "Метелица" в лесном массиве было обнаружено тело 90-летней томички, которая с 28 октября 2022 числится как без вести пропавшая. При первоначальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", — сообщили в пресс-службе СК.

Добавляется, что причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Следователи СО по Советскому району проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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