В Томской области за сентябрь 2022 года пропали 58 человек

За сентябрь 2022 года в Томской области пропали 58 человек. Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

За сентябрь 2022 года в Томской области пропали 58 человек. Из них четверо погибли, сообщает telegram-канал поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"В сентябре в отряд поступило 58 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 46, погибшим — 4", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

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