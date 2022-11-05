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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:25

В Томске не могут найти пропавшего 2 ноября мужчину

О его местонахождении ничего неизвестно
Кирилл Колемасов
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил о поиске пропавшего 2 ноября Евгения Квасова. Такое сообщение размещено в Telegram-канале отряда.

Мужчине 46 лет, рост 170см, худощавого телосложения, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку и черные спортивные штаны, кросовки, черная вязаная щапка.

О местонахождении Евгения Квасова можно сообщить круглосуточно по телефону 8-800-700-54-52.

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