В Томске пропала 90-летняя пенсионерка. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Волонтеры томского отделения "ЛизаАлерт" ищут Людмилу Яковлевну Афонину (Колотушкину), 1932 года рождения, сообщается в Telegram-канале поисково-спасательного отряда.

"28 октября 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении", — уточняется в сообщении.

Людмила Яковлевна была одета в светло-зеленую куртку, черные брюки и светло-бежевый берет, с собой имела серо-коричневую сумку. Приметы: худощавая, рост 150 см, седые короткие волосы, голубые глаза.

Члены отряда просят сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно). Инфорг поисковых мероприятий — Мария, телефон 89234448055.

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