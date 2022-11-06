Губернатор Владимир Мазур передал видеопривет от добровольцев из Томской области. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур опубликовал в своем Telegram-канале видео, записанное добровольцами-томичами, выполняющими боевые задачи на западном рубеже страны.

"Бойцы получили экипировку из Томской области, передают привет и поздравляют разведчиков с праздником. <…> С другими формированиями мы тоже на связи", — сказал Мазур. По понятным причинам губернатор местонахождение подразделения не раскрыл.

"Томичам спасибо! От души!" — поблагодарили за поддержку люди, находящиеся в кадре.

Напомним, в Томске прекратили работу пункты сбора вещей после объявленного окончания мобилизационных мероприятий, но областная администрация и ОНФ продолжают принимать вещи для отправки томичам.

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