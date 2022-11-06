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НовостиОбщество6 ноября 2022 4:39

Губернатор Владимир Мазур передал видеопривет от добровольцев из Томской области

Бойцы поблагодарили земляков за присланную экипировку
Кирилл Гостев
Губернатор Владимир Мазур передал видеопривет от добровольцев из Томской области.

Губернатор Владимир Мазур передал видеопривет от добровольцев из Томской области.

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур опубликовал в своем Telegram-канале видео, записанное добровольцами-томичами, выполняющими боевые задачи на западном рубеже страны.

"Бойцы получили экипировку из Томской области, передают привет и поздравляют разведчиков с праздником. <…> С другими формированиями мы тоже на связи", — сказал Мазур. По понятным причинам губернатор местонахождение подразделения не раскрыл.

"Томичам спасибо! От души!" — поблагодарили за поддержку люди, находящиеся в кадре.

Напомним, в Томске прекратили работу пункты сбора вещей после объявленного окончания мобилизационных мероприятий, но областная администрация и ОНФ продолжают принимать вещи для отправки томичам.

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