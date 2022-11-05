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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:30

Владимир Мазур сообщил о подготовке новой партии экипировки для мобилизованных томичей

Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале
Кирилл Колемасов
Список необходимых вещей будет дополняться.

Список необходимых вещей будет дополняться.

Фото: Ксения Высотина

Новую партию экипировки для мобилизованных из Томской области готовят к отправке, сообщил губернатор Томской области в своем Telegram-канале.

"Отправим на Урал спальные мешки, шапки, баффы, перчатки, электрогенераторы, электропилы, удлинители, фонарики, батарейки, постельное и термобелье, газовые баллоны, лекарства, предметы гигиены, продукты и многое другое", - говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что список не окончательный и будет дополняться, а также отметил, что отправка груза состоится в ближайшее время.

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