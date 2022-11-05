Владимир Мазур сообщил о подготовке новой партии экипировки для мобилизованных томичей

Список необходимых вещей будет дополняться.
Фото: Ксения Высотина
Новую партию экипировки для мобилизованных из Томской области готовят к отправке, сообщил губернатор Томской области в своем Telegram-канале.
"Отправим на Урал спальные мешки, шапки, баффы, перчатки, электрогенераторы, электропилы, удлинители, фонарики, батарейки, постельное и термобелье, газовые баллоны, лекарства, предметы гигиены, продукты и многое другое", - говорится в сообщении.
Глава региона уточнил, что список не окончательный и будет дополняться, а также отметил, что отправка груза состоится в ближайшее время.
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