Мобилизованные солдаты получили письма от жителей Томска

Военнослужащий нашел письмо в отправленных носках. Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

Мобилизованные получили письма с пожеланиями от жителей Томска. В своих посланиях жители региона желали солдатам сберечь себя.

Письма, которые написали призывникам, томичи вкладывали в пакеты с гуманитарной помощью. Один из солдат нашел послание в носках, которые привезли в посылке. Письмо написали две медсестры из Городской больницы №3.

"Вот такое письмо племянник нашел в носке 27.10.22 получив носки", - пишет родственница мобилизованного томича.

Фото: "Регион-70"

Помимо сотрудниц больницы, послание написали ученики северской школы №83. Школьники сами сделали конверт и оформили письмо.

Фото: "Регион-70"

Напомним, что "КП-Томск" писала, как жители Томска приходят в пункты приема вещей для мобилизованных и прям там пишут солдатам весточки, которые потом доставляются вместе с гуманитарной помощью.

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