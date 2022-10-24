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Общество24 октября 2022 9:29

«Я не смогла остаться в стороне»: жительницы Томска рассказали о работе в волонтерских штабах для мобилизованных

Томские волонтеры ОНФ рассказали о работе в штабах для мобилизованных
Кирилл Колемасов
Волонтеры не считают свою работу сложной.

Волонтеры не считают свою работу сложной.

Фото: Кирилл Колемасов

В Томске для сбора помощи мобилизованным работает несколько точек. Одна из них – офис Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Карла Маркса, 7. Корреспондент "КП-Томск" отправился туда и пообщался с координаторами и волонтерами организации.

Координатор ОНФ по работе со СМИ Владимир Погудин рассказал, что сбор помощи мобилизованным начался еще в июне 2022 года. Летом волонтеры отрабатывали заявки на нужные для солдат вещи и собирали посылки для добровольческих отрядов. К примеру, недавно были отправлены две тонны груза для отряда из Томска.

Волонтеры ОНФ формируют списки того, что действительно необходимо военнослужащим.

Волонтеры ОНФ формируют списки того, что действительно необходимо военнослужащим.

Фото: Кирилл Колемасов

После объявления частичной мобилизации работы существенно прибавилось. Один из офисов ОНФ оборудовали для сбора и сортировки вещей. С начала частичной мобилизации было отправлено 5-6 посылок. Владимир рассказал, что в штаб приходит абсолютно разный контингент, в том числе много пожилых людей.

"Поначалу очень много пенсионеров приходило. Понятно, что они приносят какие-то теплые вещи, но в последние месяц-два мы вывешиваем список того, что нужно: спальные мешки, много ковриков, чтобы солдаты сидели и спали не на сырой земле. Это снижает риск простудиться или заболеть", - говорит Владимир.

На сегодняшний день в штабе работает более 10 волонтеров, которые формируют пакеты для призывников. Сегодня задача дня, например, сформировать 100 пакетов с продуктами, средствами гигиены и медикаментами.

Анастасия пришла в штаб после мобилизации брата.

Анастасия пришла в штаб после мобилизации брата.

Фото: Кирилл Колемасов

Одна из девушек, которая работает в таком штабе, рассказала журналисту, что ее сподвигла заняться волонтерством мобилизация брата. Анастасия Стойлова сейчас в декретном отпуске, она посвящает штабу 3-4 дня в неделю. Томичка собирает посылки, а также общается с людьми в социальных сетях и отвечает на вопросы.

"Я проводила брата в конце сентября и на перроне увидела людей с надписью "Народный фронт". Мне стало интересно, что это за движение, нашла их в интернете, посмотрела, добавилась", - рассказала Анастасия.

Это первый опыт Анастасии в качестве волонтера, хотя желание помочь людям осталось с детства. Девушка говорит, что ей очень приятно оказывать людям помощь, но иногда хочется, чтобы времени на это было больше.

Предыдущий опыт работы Елены помогает закупать оптом необходимые вещи.

Предыдущий опыт работы Елены помогает закупать оптом необходимые вещи.

Фото: Кирилл Колемасов

Елена Гагарина тоже свободное время посвящает штабу. Раньше женщина координировала работу с поставщиками различной продукции. Такой опыт помог Елене в работе со штабом.

"Я не смогла остаться и не буду оставаться в стороне. Мне ни совесть, ни сердце, ни разум не позволяют остаться в стороне. И мы будем делать все возможное", - делится Елена.

Близкие женщины проживают в Курской и Белгородской областях. Елена постоянно находится с ними на связи.

В штабе также работает Елена Аксиненко. В обычной жизни она повар, а свободные дни посвящает сбору посылок. Томичка находится там с утра и до вечера.

Елена работает поваром, а в свободное время приходит в штаб.

Елена работает поваром, а в свободное время приходит в штаб.

Фото: Кирилл Колемасов

Сбор помощи проводится в офисе ОНФ по улице Карла Маркса, 7. Все желающие могут принести теплые вещи, снаряжение, экипировку, оборудование и медикаменты для призывников и добровольцев. Всю подробную информацию можно узнать через социальные сети "Народного фронта".

Напомним, что волонтеры уже рассказывали журналистам «КП-Томск» о своей работе и о том, чем именно горожане могут помочь призывникам.

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