«Я не смогла остаться в стороне»: жительницы Томска рассказали о работе в волонтерских штабах для мобилизованных

Волонтеры не считают свою работу сложной. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске для сбора помощи мобилизованным работает несколько точек. Одна из них – офис Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Карла Маркса, 7. Корреспондент "КП-Томск" отправился туда и пообщался с координаторами и волонтерами организации.

Координатор ОНФ по работе со СМИ Владимир Погудин рассказал, что сбор помощи мобилизованным начался еще в июне 2022 года. Летом волонтеры отрабатывали заявки на нужные для солдат вещи и собирали посылки для добровольческих отрядов. К примеру, недавно были отправлены две тонны груза для отряда из Томска.

Волонтеры ОНФ формируют списки того, что действительно необходимо военнослужащим. Фото: Кирилл Колемасов

После объявления частичной мобилизации работы существенно прибавилось. Один из офисов ОНФ оборудовали для сбора и сортировки вещей. С начала частичной мобилизации было отправлено 5-6 посылок. Владимир рассказал, что в штаб приходит абсолютно разный контингент, в том числе много пожилых людей.

"Поначалу очень много пенсионеров приходило. Понятно, что они приносят какие-то теплые вещи, но в последние месяц-два мы вывешиваем список того, что нужно: спальные мешки, много ковриков, чтобы солдаты сидели и спали не на сырой земле. Это снижает риск простудиться или заболеть", - говорит Владимир.

На сегодняшний день в штабе работает более 10 волонтеров, которые формируют пакеты для призывников. Сегодня задача дня, например, сформировать 100 пакетов с продуктами, средствами гигиены и медикаментами.

Анастасия пришла в штаб после мобилизации брата. Фото: Кирилл Колемасов

Одна из девушек, которая работает в таком штабе, рассказала журналисту, что ее сподвигла заняться волонтерством мобилизация брата. Анастасия Стойлова сейчас в декретном отпуске, она посвящает штабу 3-4 дня в неделю. Томичка собирает посылки, а также общается с людьми в социальных сетях и отвечает на вопросы.

"Я проводила брата в конце сентября и на перроне увидела людей с надписью "Народный фронт". Мне стало интересно, что это за движение, нашла их в интернете, посмотрела, добавилась", - рассказала Анастасия.

Это первый опыт Анастасии в качестве волонтера, хотя желание помочь людям осталось с детства. Девушка говорит, что ей очень приятно оказывать людям помощь, но иногда хочется, чтобы времени на это было больше.

Предыдущий опыт работы Елены помогает закупать оптом необходимые вещи. Фото: Кирилл Колемасов

Елена Гагарина тоже свободное время посвящает штабу. Раньше женщина координировала работу с поставщиками различной продукции. Такой опыт помог Елене в работе со штабом.

"Я не смогла остаться и не буду оставаться в стороне. Мне ни совесть, ни сердце, ни разум не позволяют остаться в стороне. И мы будем делать все возможное", - делится Елена.

Близкие женщины проживают в Курской и Белгородской областях. Елена постоянно находится с ними на связи.

В штабе также работает Елена Аксиненко. В обычной жизни она повар, а свободные дни посвящает сбору посылок. Томичка находится там с утра и до вечера.

Елена работает поваром, а в свободное время приходит в штаб. Фото: Кирилл Колемасов

Сбор помощи проводится в офисе ОНФ по улице Карла Маркса, 7. Все желающие могут принести теплые вещи, снаряжение, экипировку, оборудование и медикаменты для призывников и добровольцев. Всю подробную информацию можно узнать через социальные сети "Народного фронта".

Напомним, что волонтеры уже рассказывали журналистам «КП-Томск» о своей работе и о том, чем именно горожане могут помочь призывникам.