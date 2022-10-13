«Берцы, печенье и записки с пожеланиями»: волонтеры рассказали, что томичи приносят в пункт сбора для мобилизованных

"КП-Томск" подготовила фоторепортаж с пункта приема вещей мобилизованным. Фото: Ксения Высотина

После объявления частичной мобилизации в Томской области городская администрация организовала несколько пунктов приема вещей для призывников. По сей день на таких точках трудятся волонтеры и собирают необходимые вещи для мобилизованных томичей. Журналисты «КП-Томск» побывали в одном из пунктов и посмотрели, что именно призывникам отправляют на службу.

Фото: Ксения Высотина

Главным пунктом в Томске является областная библиотека им. Пушкина, которая расположилась по адресу ул. Карла Маркса, 14. Именно туда привозят все собранные вещи мобилизованным из других пунктов. Помимо этого, ежедневно в пункт приема приходят сами жители города и приносят купленные ими вещи.

Фото: Ксения Высотина

Участковый врач Тина Емельянцева рассказала журналистам, что каждый день сотрудники библиотеки и волонтеры формируют индивидуальные пакеты для призывников. В такой набор входит: принадлежности для личной гигиены, теплые носки, нательная одежда и сухпаек.

Фото: Ксения Высотина

В пункте сбора у каждого свои обязанности. Кто-то формирует наборы с теплой одеждой, кто-то собирает личную гигиену, продуктовые наборы и лекарства. Наборы с медикаментами отправляются разные. Например, обезболивающие и понижающие температуру отправляются на передовую и в дорогу, а антибиотики едут в госпиталь.

Фото: Ксения Высотина

Также каждый день в пункт приема приходят неравнодушные томичи. Пока журналисты «КП-Томск» общались с волонтерами, в библиотеку пришел Евгений Иванович. Пенсионер уже не в первый раз приходит в пункт и привозит необходимые для военных вещи. Сегодня мужчина принес новые берцы, сухпаек, средства гигиены и теплые носки.

«Я знаю, каково им там, сам служил в Чехословакии и был на их месте. Стараюсь помочь всем, чем могу», - сказал Евгений Иванович.

Пенсионер также написал записку мобилизованным и пожелал всем призывникам удачи и победы. Маленький кусочек бумажки мужчина вложил в те самые берцы, которые принес в пункт приема.

Фото: Ксения Высотина

Сами волонтеры с трепетом рассказывают о записках, которые пишут пожилые люди, когда приходят в пункт приема.

«Старшее поколение очень часто заходит к нам и приносит действительно нужные вещи. Они постоянно пишут записки, которые мы читаем со слезами на глазах. Желают всем вернуться живыми и поддерживают их теплыми словами», - поделилась работница библиотеки Светлана Кузьминична.

Фото: Ксения Высотина

Волонтеры также рассказали, что не все томичи приносят действительно нужные вещи. Тина Емельянцева уточнила, что сейчас в наборы для мобилизованных нужны трусы, средство от пота ног и средство, чтобы не мерзло лицо.

«Иногда приносят вещи, которых уже переизбыток, а иногда вообще то, что не нужно. В ближайшее время я хочу составить список, что можно принести в пункт приема вещей и опубликовать его у себя в социальных сетях», - добавила участковый врач.

Фото: Ксения Высотина

Все сформированные пакеты выдаются каждому призывнику, который приходит в мобилизационный пункт перед отправкой в учебный центр. Работники библиотеки также отметили, что в военкоматах сообщают мужчинам, что если нет финансовой возможности собраться на службу, то они могут приехать в главный пункт приема и волонтеры соберут им необходимые вещи.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что пункты сбора необходимых для призывников вещей работают без выходных. Они находятся по адресам: ул. Пушкина, 17 (доп. информация по телефону 90-24-84); ул. Елизаровых, 59 (доп. информация по телефону 54-07-98); пр. Кирова, 11А (доп. информация по телефону 56-46-44); ул. К. Маркса, 34 (доп. информация по телефону 51-71-43).

Если есть желание помочь мобилизованным томичам, то волонтеры просят приносить: средства индивидуальной гигиены, теплые мужские вещи, фонарики, спальные мешки, туристические коврики, батарейки, дождевики, термобелье, термоноски и тактические перчатки, шапки, балаклавы, средства от пота ног, средство, чтобы не мерзло лицо, и мужское белье.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

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