В Томской области проводили в войска школьного учителя-добровольца

Учителя английского языка из Молчаново провожали всей школой. Фото: Telegram-канал "Mash Siberia"

Учитель английского языка Молчановской СОШ №1 Павел Гололобов уехал добровольцем в российские войска, сообщает Telegram-канал "Mash Siberia". Проводить педагога собралась толпа из близких, коллег, учеников и друзей.

Павлу 30 лет, он родился в Юрге, в Молчаново переехал семь лет назад с женой. Компанию учителю английского в дороге составят еще несколько добровольцев из райцентра. Ученикам преподаватель пообещал, что обязательно вернется и продолжит заниматься с ними.

Напомним, что 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации. При этом Шойгу уточнил, что точечное доукомплектование войск добровольцами будет продолжаться.

Власти Томской области заявления Шойгу пока не комментировали.

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