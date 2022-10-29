В 4-й раз в этом году в Томской области прошли сутки без пожаров

В четверттый раз в этом году в Томской области прошли сутки без пожаров. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области за прошедшие сутки не произошло ни одного пожара, сообщили 29 октября в пресс-службе МЧС.

Сутки без пожаров — редкое явление: в 2021 году было всего пять таких дней, а в 2022 — четыре: с 31 марта по 1 апреля, со 2 по 3 июля, с 30 по 31 августа и с 28 по 29 октября.

По данным МЧС, с начала года в Томской области зафиксировали 2365 пожаров. В среднем каждый день происходило семь-восемь пожаров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Томской области произошло 249 лесных пожаров, выгорело более 30 тысяч гектаров леса.

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