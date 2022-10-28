Транспортная прокуратура проверит обстоятельства сгоревшего в Томской области вертолета
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Томская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований воздушного законодательства и пожарной безопасности по факту сгоревшего вертолета МИ-8 в Стрежевом Томской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, пожар произошел в ночь с 26 на 27 октября в ангаре. Вертолет выгорел полностью.
"По предварительным данным пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно конструктивно уничтожено", — сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре уточнили, что вертолет принадлежал АО "Авиапредприятие "Ельцовка".
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