Губернатор официально закрыл пожароопасный сезон в Томской области

Средняя площадь одного пожара составила 121,8 га. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Мазур подписал постановление об официальном закрытии в Томской области пожароопасного сезона 2022 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В 2022 году в Томской области произошло 249 лесных пожаров на общей площади более 30 тысяч гектаров (в прошлом году зафиксировано 132 возгорания). Большая часть пожаров (70%) произошла в начале сезона и была спровоцирована неосторожным обращением с огнем населения", - говорится в сообщении.

В первые сутки после обнаружения было потушено 86% пожаров. Средняя площадь одного составила 121,8 га. Больше всего пожаров произошло в Шегарском, Томском, Асиновском, Бакчарском и Верхнекетском районах.

Владимир Мазур поставил задачу сократить площадь лесных пожаров в следующем году. Это будет реализовано за счет увеличение численности сотрудников лесопожарных формирований и расширения зоны авиационного мониторинга. В 2023 году, по словам Владимира Мазура, лесопожарные смогут использовать восемь взлетно-посадочных полос, что положительно скажется на скорости тушения.

К работе над планом тушения лесных пожаров на 2023 год уже приступили в лесничествах, "Томсклесхозе" и Томской авиабазе.

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