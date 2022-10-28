В Томске для мобилизованных организовали горячее питание перед отправкой

Для военнослужащих еще организовали концерт.
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
Власти города организовали горячее питание для мобилизованных, которые ожидают отправки в учебную часть, сообщает пресс-служба администрации Томска.
"Так, на базе Пушкинской библиотеки организован пункт, где перед отправкой мобилизованных в учебную часть, они могут провести время, получить горячее питание и необходимое обмундирование", - говорится в сообщении.
Для военнослужащих организовали концерт силами творческих коллективов Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций.
Сотрудникам поступила новая партия вещевого продовольствия – резиновые сапоги и теплые берцы, спальные мешки и другие необходимые вещи.
Ранее мы рассказывали об отправке, которая прошла накануне с вокзала Томск-2.
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