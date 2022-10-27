Стрелявший в самоеда житель Томска хранил боеприпасы без разрешения

Мужчина не имел лицензии на хранение патронов. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

У стрелявшего в самоеда томича обнаружили патроны без разрешения на хранение, сообщает управление МВД по Томской области.

В рамках уголовного дела сотрудники полиции и Росгвардии провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили двуствольные ружья ИЖ-58 и ТОЗ-БМ, а также патроны и порох к ним. У мужчины имелась лицензия на это оружие и боеприпасы.

"Кроме того были изъяты 97 патронов, которые, согласно проведенной баллистической экспертизе, являются патронами калибра 5,6 миллиметра, предназначенные для мелкокалиберного нарезного оружия. Разрешение на хранение указанных патронов у мужчины не было", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов.

Ранее мы рассказывали, что в Томске ищут человека, который стрелял в собаку-самоеда на 79 Гвардейской дивизии. Позднее мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений".