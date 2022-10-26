В Томске задержали стрелявшего в самоеда мужчину

Полицейские задержали мужчину, который стрелял в самоеда на 79 гвардейской дивизии, сообщает управление МВД по Томской области. Происшествие произошло 23 октября, хозяйка собаки обратилась в полицию.

"В ходе отработки сообщения полицейские установили личность и задержали 60-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания и объяснил причину своего поступка. Ему не понравился громкий лай собаки и в ответ на возмущение хозяйки он один раз выстрелил в самоеда из травматического пистолета. Оружие и патроны к нему были изъяты у хозяина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений". Максимальная санкция по данной статье до 3 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает мужчину, который выстрелил самоеда.